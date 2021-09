Settimana mercati: si guarda a ripresa, faro su Bce

Con l'estate ormai alle spalle i mercati tornano verso la normalità con l'attenzione rivolta alla ripresa economica e all'andamento dei contagi da coronavirus.

Nell'area euro, la settimana è piuttosto povera di indicatori congiunturali ma il focus sarà sulla riunione di politica monetaria della Bce prevista per il 9 settembre.

Negli Stati Uniti l'attenzione è sul mercato del lavoro, uno dei temi a cui guarda la Fed per decidere sulla politica di stimoli all'economia. In arrivo, il 9 settembre, le richieste di sussidio ed i sussidi di disoccupazione esistenti. Ancora alta l'attenzione sul fronte dell'inflazione e dei prezzi delle materie prime che potrebbero incidere sulla ripresa economica globale. In arrivo anche una serie di dati macroeconomici dalla Cina. Previste martedì 7 settembre la bilancia commerciale e le esportazioni, e giovedì 9 i prezzi al consumo.

Nel Vecchio continente la Bce, secondo gli analisti finanziari, potrebbe annunciare una nuova revisione al rialzo delle stime di crescita per quest'anno, una revisione generalizzata delle proiezioni di inflazione e, con ogni probabilità, il passaggio a un ritmo di acquisti Pepp più moderato. Intanto l'indice Zew in Germania (7 settembre), prima indagine relativa al mese di settembre, dovrebbe confermare che il picco della ripresa è ormai alle spalle. La tornata di dati sulla produzione industriale consentirà di avere il polso sulla ripresa economica. Inizierà la Germania, martedì, e nel fine settimana, venerdì 10, arrivano anche i dati di Italia, Spagna, Francia e Regno Unito.

La lettura finale del Pil dell'Eurozona del primo trimestre (7 settembre) dovrebbe confermare, secondo le stime degli analisti, la crescita vista nella stima preliminare, con il contributo positivo della domanda interna, e negativo dal canale estero. Infine, la stima finale dell'inflazione tedesca di agosto, venerdì 10, dovrebbe confermare la prima lettura.

Dall'Italia è previsto anche il dato sulle vendite al dettaglio, mercoledì 8 settembre.