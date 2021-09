Recovery: Colao, contento primi 6 mesi, in linea con piano

(ANSA) - CERNOBBIO, 04 SET - "Sono contento di come sono andati questi 6 mesi, abbiamo fatto un 'tagliando' di tutte le iniziative. Sulla connettività entro settembre concluderemo le consultazioni e inizieremo il disegno delle gare, La ministra Calvino ha detto che avranno il 100% di fibra in Spagna al 2025 noi abbiamo detto 2026, già abbiamo qualcuno che ci sta dicendo arriverà prima ma hanno già la leadership sulla fibra in Europa. Martedì insieme all'Agenzia per la Cybersicurezza presenteremo le policy per la classificazione dei dati per i data center e le regole di Cloud first per la pubblica amministrazione, per il PSN (Polo strategico nazionale del Cloud), contiamo di ricevere manifestazioni di interesse entro la fine dell'estate e speriamo di non andare lunghi ma dovremmo arrivarci. Siamo contenti di come sta andando l'identità digitale e l'interoperabilità che avrà il grande lancio nel 2022, anche sulla sanità tutta la parte di medicina remota sta cominciando a partire, saranno anni di lavoro ma rispetto ai tempi che ci eravamo dati con il Pnrr siamo in linea". (ANSA).