Gentiloni,Italia tenga occhio debito ma regole vanno riviste

In Italia "bisogna tenerlo d'occhio questo debito. Bisogna evitare di aggiungere spese permanenti che rendano il peso del debito sempre maggiore e che alla fine si scaricano sulle prossime generazioni" secondo il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, che partecipa al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"L'Italia - ha osservato - ha un debito molto alto. Tutti i Paesi europei dell'Eurozona hanno adesso in media un debito del 100%. E qui i messaggi sono chiaramente due. Il primo è che bisogna tenerlo d'occhio questo debito".

"Bisogna evitare di aggiungere spese permanenti che rendano il peso del debito sempre maggiore e che alla fine si scaricano sulle prossime generazioni. Noi chiamiamo il nostro programma Next Generation Eu, ma - ha proseguito - se alla next generation lasciamo un debito troppo consistente non credo che facciamo la cosa giusta. Dall'altra parte è chiaro che il Covid cambia un po' il contesto e quindi rende necessario anche un aggiornamento delle regole del patto di stabilità".