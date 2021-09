Borsa: Milano piatta con Europa, lieve rialzo per lo spread

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Pochi spunti sui mercati azionari europei: Milano nei primi scambi si muove sulla parità (indice Ftse Mib -0,05%), con Londra in rialzo dello 0,1%, Francoforte e Amsterdam sulla parità, mentre Parigi e Madrid sono lievemente più deboli e perdono lo 0,2%.

In Piazza Affari, che guarda anche allo spread in leggero rialzo dopo aver toccato anche i 107 punti base, il titolo più debole tra quelli a elevata capitalizzazione è Moncler che cede lo 0,8% mentre Nexi, partita debole per l'avvio della procedura Antitrust sulla fusione con Sia, contiene le perdite con un calo dello 0,7% a 17,6 euro. Calme le banche, qualche timido acquisto su Atlantia (+0,3%) e Stellantis, che sale dello 0,4%.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, in rialzo dell'1,5% Webuild dopo il contratto da 1,2 miliardi per l'autostrada Pedemontana lombarda. (ANSA).