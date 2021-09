Borsa: Milano debole con Europa dopo Wall street e dati Usa

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Peggioramento per i mercati azionari del Vecchio continente dopo la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti e l'avvio negativo di Wall street: le Borse più pesanti sono quelle di Parigi e Madrid che scendono di un punto percentuale, con Amsterdam in calo dello 0,8% mentre Milano e Francoforte segnano in ribasso dello 0,7%.

Prova a tenere Londra limata dello 0,2%.

L'attenzione degli operatori è soprattutto sul mercato del lavoro Usa e sulle ripercussioni che può avere sulle scelte della Federal reserve e in particolare sul suo programma di acquisto titoli. In Piazza Affari tra i gruppi principali Moncler scende del 2,5%, con Tim e Atlantia in ribasso di oltre un punto percentuale. Generalmente calme le banche ma spicca Unicredit, che è il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione di Milano con un rialzo dello 0,9%. (ANSA).