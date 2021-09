Borsa: Europa attende dati Usa, Milano sulla parità

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Listini finanziari del Vecchio continente sempre piatti, con gli operatori che appaiono in attesa dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti del primissimo pomeriggio, a partire dal trend del mondo del lavoro che potrebbero fornire indicazioni anche sulle scelte della Federal Reserve in materia di acquisto di titoli.

La Borsa più pesante è quella di Parigi che scende dello 0,3%, con Madrid in calo dello 0,1%. Piatte Francoforte, Amsterdam e Milano (Ftse Mib -0,03%), mentre Londra sale dello 0,1%. In Piazza Affari Nexi resta debole (-1%) dopo l'avvio del procedimento Antitrust per la fusione Sia, qualche acquisto su Unicredit che sale dello 0,8%.

A quota 107 punti base lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, con il rendimento del prodotto del Tesoro allo 0,69%.

(ANSA).