Borsa: Asia chiude piatta, forte Tokyo su dimissioni Suga

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in genere calmi nell'ultima seduta della settimana, con l'eccezione di Tokyo che chiude in forte rialzo (indice Nikkei 225 +2,05%) sulle indiscrezioni secondo le quali il premier giapponese Suga sarebbe vicino alle dimissioni dopo essere finito sotto pressione per la gestione dell'emergenza Covid.

In genere poco mosse le altre Borse: Hong Kong si avvia a chiudere in calo dello 0,7%, Shanghai di circa mezzo punto percentuale, con Seul in rialzo dello 0,8% e Sidney dello 0,5%.

Più convinto il listino di Taiwan, che ha chiuso in crescita dell'1,1%. Attorno alla parità i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).