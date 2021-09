Ambrosetti, un decalogo per parità genere e liberare energia

(ANSA) - MILANO, 03 SET - The European House Ambrosetti ha presentato al Forum in corso a Cernobbio un decalogo di 10 proposte per il Governo italiano e un manifesto con i 10 principi per raggiungere la parità di genere e liberare l'energia delle donne in tutti i Paesi del G20, sottoscritto già da molti capi azienda.

Ad illustrare le dieci proposte è stato Valerio De Molli, amministratore delegato e managing partner The European House Ambrosetti nel corso del suo intervento di apertura dei lavori del Forum. Tra le proposte c'è la richiesta di rimuovere gli ostacoli che impediscono la parità di accesso all'istruzione e alla formazione e promuovere l'alfabetizzazione economica e finanziaria. Per The European House Ambrosetti occorre anche garantire che le donne non siano sottorappresentate nella politica e migliorarne la partecipazione nelle posizioni manageriali. Occorre, inoltre, introdurre iniziative per sostenere la maternità e riequilibrare le attività di cura tra uomini e donne. Si chiede di chiudere il divario salariale di genere, che nei paesi del G20 vale in media il 20%, promuovendo la trasparenza in diversi settori. Sollecitato anche un piano a lungo termine per prevenire la violenza di genere e sostenere le aziende nell'introduzione di iniziative per fare prevenzione: nel G20 il 30% delle donne subisce violenza, ma solo il 5% lo segnala.

Come think tank leader in itala e in Europa, "offriremo il nostro contributo lanciando un osservatorio annuale permanente di monitoraggio dei passi avanti compiuti da ogni paese", ha detto De Molli. (ANSA).