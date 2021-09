Webuild: commessa autostradale Usa da 200 milioni 100% Lane

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Webuild si è aggiudicata una nuova commessa da 200 milioni di euro (236 milioni di dollari) negli Usa tramite la controllata Lane. Si tratta dell'ampliamento di una sezione dell'autostrada I-40 in North Carolina per il decongestionamento del traffico pendolare durante le ore di punta.

Il contratto, di pertinenza esclusiva di Lane, porta ad oltre 10 miliardi di euro il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui è risultata migliore offerente da inizio anno. A questi vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi di euro relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas, sempre negli Stati Uniti. (ANSA).