Unicredit: Orcel a dipendenti, su Mps pettegolezzi

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Il processo di due diligence relativo a Mps procede secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa. Vi esorto a volare più in alto dei pettegolezzi che sentite o leggete, e vi assicuro che continuerò ad aggiornarvi ogni volta che avremo nuove e concrete informazioni da condividere" Lo afferma l'ad di Unicredit Andrea Orcel in una lettera ai dipendenti del gruppo che è in trattative per rilevare la quota di maggioranza della banca senese in mano al Tesoro. (ANSA).