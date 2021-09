Credit network finance: S&P assegna giudizio 'strong'

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Standard & Poor's ha confermato a Credit Network & Finance S.p.A. Special Servicer indipendente specializzato nel recupero e nella gestione di crediti problematici (NPL), il ranking Strong - il più alto riconoscimento - come special servicer di crediti assicurativi attestando la capacità della società di mantenere la propria posizione di leader del settore. Lo si legge in una nota secondo cui la società di ranking ha altresì assegnato il grado di Above average come special servicer di crediti al consumo evidenziando la capacità di Credit Network & Finance di consolidare ulteriormente la sua posizione di mercato.

"Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto" ha commentato Luigi Frascino, Presidente e fondatore di Credit Network & Finance. "Quest'anno è stato particolarmente importante per la società. Ci siamo concentrati molto nella parte infrastrutturale con lo sviluppo di nuovi software per garantire una perfetta interazione tra gestione e compliance.

Abbiamo altresì ottenuto diverse nuove certificazioni ISO legate alla sicurezza sul lavoro, alla responsabilità sociale, alla sicurezza e privacy delle informazioni e gestione ambientale.

Con particolare riferimento all'ambito ambientale la società intende proseguire con una visione di sostenibilità anche ambientale dell'attività". (ANSA).