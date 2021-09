Borsa:Europa chiude in positivo con la spinta di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Le Borse europee chiudono in positivo, spinte dall'andamento positivo di Wall Street dopo i dati statunitensi ed in particolare le richieste dei sussidi di disoccupazione in calo. Proprio il tema del mercato del lavoro sarà uno dei temi che guarderà la Fed per decidere sulla politica di stimoli all'economia. Sotto i riflettori anche il prezzo delle materie prime con il petrolio in rialzo. Sul versante valutario l'euro si rafforza sul dollaro a 1,1862.

Concludono le contrattazioni in rialzo Londra (+0,26%), Francoforte (+0,1%), piatta Parigi (+0,06%), in calo Madrid (-0,11%). (ANSA).