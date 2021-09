Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,23%)

(ANSA) - TOKYO, 02 SET - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero aumento, nonostante la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, in attesa dei dati dal mercato del lavoro Usa, e mentre si chiariscono i dettagli delle contaminazioni che hanno riguardato le forniture del vaccino Moderna in Giappone.

Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,23% a quota 28.517,25 e un aumento di 66 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 110,10, e a 130,30 sulla moneta unica.

(ANSA).