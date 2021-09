Bonus tv: GfK, in una settimana vendite +122%

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Nella prima settimana di validità dell'incentivo statale per l'acquisto di apparecchi compatibili con il nuovo digitale terrestre, GfK registra una forte crescita delle vendite di televisori (+122%), con oltre 164.000 unità vendute. Lo scorso 23 agosto - ricorda la società di rilevazioni in una nota - è entrato in vigore il decreto interministeriale sul Bonus Rottamazione TV, che ha come obiettivo quello di incentivare l'acquisto di nuovi TV e decoder in vista dell'annunciato switch-off che sancirà il passaggio ai nuovi standard di trasmissione (MPEG4, DVBT-2/HEVC).

Secondo le rilevazioni GfK Market Intelligence questo incentivo ha avuto un effetto immediato sulle vendite: nella prima settimana di validità del Bonus TV - quella compresa tra il 23 e il 29 agosto 2021 - sono stati venduti oltre 164.000 televisori, con una crescita pari al +122% a unità rispetto alla stessa settimana del 2020. Il trend è decisamente positivo anche se si confronta il dato della settimana analizzata (settimana 34) con la media delle settimane da inizio 2021: in questo caso la crescita è stata pari al +120%. (ANSA).