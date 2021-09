Pirelli: governatore messicano Vallajo in visita a Milano (2)

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Inaugurato nel 2012, lo stabilimento Pirelli ha sede a Silao nello stato di Guanajuato, uno dei maggiori centri logistici del Paese e tra i punti di riferimento economico e tecnologico di tutto il Messico. Con una capacità produttiva attuale destinata al mercato locale e del Nord e Centro America di oltre 6,6 milioni di pezzi l'anno di pneumatici High Performance e Ultra High Performance per auto Premium e Prestige nonché veicoli elettrici, lo stabilimento impiega oggi oltre 2.700 dipendenti. La fabbrica si caratterizza anche per una produzione dagli elevati standard di "eco safety performance", legati allo sviluppo di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici ed energetici e il riciclo degli scarti di lavorazione.

In linea con il suo impegno globale nella sostenibilità e nello sviluppo dei rapporti con le comunità dove opera, Pirelli utilizza energie rinnovabili e, oltre a essere sponsor dell'International sustainability forum di Guanajuato, è impegnata in un progetto di riforestazione nello Stato, che comprende oltre 40 ettari di terreno, e promuove diversi progetti di sicurezza stradale e di recupero dei pneumatici fuori uso. (ANSA).