Mediaset: bene in Borsa (+3%), conti a metà mese

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Dopo un periodo piuttosto calmo, ottima seduta in Piazza Affari per Mediaset: il titolo del Biscione sale di oltre il 3% a 2,72 euro, ai massimi da fine luglio. Forti come ieri gli scambi: al momento sono pari a 1,8 milioni di 'pezzi' passati di mano, contro i quasi tre milioni della vigilia.

Il Cda del gruppo televisivo rilascerà il 15 settembre i conti del primo semestre, con gli analisti di Mediobanca securities che prevedono un fatturato di 514 milioni nel solo secondo trimestre (+51% rispetto allo stesso periodo del 2020), con le vendite pubblicitarie in aumento del 66% a 452 milioni.

Il report stima nel trimestre un utile operativo di 70 milioni contro il 'rosso' di 37 milioni del medesimo periodo dell'anno scorso. (ANSA).