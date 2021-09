Fatturato servizi +6,4% nel secondo trimestre, +33,9% annuo

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Nel secondo trimestre dell'anno l'indice destagionalizzato del fatturato dei servizi cresce del 6,4% rispetto al trimestre precedente; l'indice generale grezzo registra un aumento tendenziale del 33,9%. Lo comunica l'Istat.

L'incremento più forte è per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+34,6% sul trimestre e +99,1% sull'anno), che però non recupera tutto ciò che è stato perso dalla crisi. "Il livello complessivo resta inferiore a quello del quarto trimestre 2019 (l'ultimo antecedente la crisi)", con forti differenze settoriali: dal +11,5% per il commercio all'ingrosso, in questo arco temporale, al -43,2% per le attività di alloggio e ristorazione. (ANSA).