Borsa: Milano migliora (+1,2%) con banche e industria

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Migliora Piazza Affari (+1,2%), con banche, utility e industria, mentre il Pmi manifatturiero segna una crescita ad agosto, con il listino principale quasi interamente in positivo. Corre Leonardo (+3%), sale Stm (+1,6%).

Vanno bene Enel (+2%), Italgas (+18%) e Terna (+1,7%). Tra le banche, con lo spread Btp-Bund a 108,4 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,71%, in forma soprattutto Unicredit (+1,7), Banco Bpm (+1,4%) e Intesa (+1,2%), positive anche Bper (+0,9%) e Mps (+0,5%). Tra quelle d'affari perde qualcosa Banca Generali (-0,3%). Per le auto sale Stellantis (+0,7%).

Petroliferi ottimisti, a iniziare da Eni (+1,1%), per proseguire con l'impiantistica di Tenaris (+1,1%) e con Saipem (+0,3%), mentre il greggio sale (Wti +0,9%) in attesa della riunione dell'Opec+.

Fuori dal listino principale rally di Eems (+12,2%), bene Bialetti (+4,9%), Gvs (+4,5%), annunciata un'acquisizione negli Usa, e Giglio (+3,3%), chiuso un accordo in Polonia. Male Piteco (-2,5%) e Toscana Aeroporti (-2,2%). (ANSA).