Bce, Lagarde: 'Usciamo dalla pandemia con l'economia in ripresa'

"Stiamo emergendo dalla pandemia con le economie che sono state stabilizzate" e in ripresa. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista con il Time diffusa dalla banca centrale, "Quando si guarda ai livelli di disoccupazione nelle economie avanzate la pandemia non ha lasciato molti danni. E se si vede il livello del Pil, torneremo a quello di prima della pandemia alla fine dell'anno". Avanti con le vaccinazioni "per tutto il mondo" e basta "con il supporto massiccio" ma aiuti più mirati a "quei settori che sono stati duramente colpiti". E' quanto auspica la presidente della Bce Christine e Lagarde in un'intervista al Time secondo cui ora governi e autorità politiche "devono essere più chirurgici".

Il presidente della Bundesbank Jan Weidmann sottolinea che la Bce "non dovrebbe trascurare i rischi di un'inflazione" in forte crescita anche se "la politica monetaria accomodante resta appropriata" in questa fase. Le parole di Weidmann all'indomani dei dati sul balzo dei prezzi in Europa e in Germania e una settimana prima della riunione del consiglio dell'istituto centrale, il 9 settembre. "Dobbiamo vigilare i rischi" sui prezzi ha aggiunto. "Secondo la mia opinione i rischi di rialzo sono predominanti".