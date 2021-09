Alitalia: sindacati, richiesta Cigs fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia che non rientreranno in Ita fino al 2025, ossia una durata "commisurata" alle prospettive del piano della newco. Questa la richiesta dei sindacati al Ministero del Lavoro nell'incontro di oggi, secondo quanto si apprende. Per i sindacati la richiesta formale di Alitalia in a.s per un anno di cigs è infatti "troppo poco" perché i lavoratori non assunti da Ita rischiano di rimanere senza tutele. (ANSA).