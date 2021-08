Terna: fonti rinnovabili al sud, consumo energia al nord

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Abbiamo una sfida nei prossimi dieci anni di realizzare almeno 60.000 megawatt di nuova capacità rinnovabile in Italia", ma le fonti di energia pulita nel nostro paese "sono distribuite in modo non omogeneo rispetto ai carichi. I carichi sono al nord, dove c'è una maggiore penetrazione industriale, mentre le risorse naturali sono per lo più a sud. Questa energia dovrà essere trasportata fino ai centri di consumo, e le reti avranno un ruolo strategico nel passaggio a un'energia completamente rinnovabile". Lo ha detto stamani Francesco Del Pizzo, direttore Strategie di Sviluppo Rete di Terna, a un webinar sulla transizione energetica in Italia. (ANSA).