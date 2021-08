Green pass: Consulenti, obbligo per 3,5 milioni lavoratori

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Sono 3,5 milioni i lavoratori occupati nei settori in cui scatta l'obbligo di Green pass da domani, mercoledì 1 settembre. Tra autonomi e dipendenti, l'istruzione e la sanità, gli unici in cui sussiste l'obbligo per la forza lavoro, assorbono rispettivamente 1,6 e 1,9 milioni di occupati. Nessuna prescrizione, invece, nel decreto legge del 6 agosto scorso è inserita per chi lavora nei trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei, autobus): la normativa interessa i soli passeggeri e non gli occupati (quasi 622.000).

E' l'analisi della Fondazione studi Consulenti del lavoro, che sulla certificazione verde parla di "norma complessa e contraddittoria con prescrizioni diverse per clienti e addetti degli stessi servizi e attività". (ANSA).