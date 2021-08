Descalzi, sistema medioevale blocca decarbonizzazione

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Eni andrà verso l'innovazione tecnologica, ma con pragmatismo, che poi è quello che deve esserci anche nella burocrazia: essere pragmatici per essere veloci. E' inutile innovare e investire in nuove tecnologie, quando poi c'è un sistema che è ancora medioevale e non ti permette di applicare gli sforzi che hai fatto per decarbonizzare". Lo ha detto stamani l'ad di Eni, Claudio Descalzi, a un webinar sulla transizione energetica. (ANSA).