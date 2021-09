Borsa: Europa prosegue cauta, si guarda a prezzo petrolio

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le Borse europee proseguono caute con gli investitori che attendono l'arrivo di una serie di dati macroeconomici tra cui l'inflazione dell'Eurozona e la fiducia dei consumatori negli Usa. Sotto i riflettori resta l'andamento dei contagi da coronavirus mentre si attendono le future mosse delle banche centrali.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. Si mette in mostra Francoforte (+0,5%) mentre sono in moderato rialzo Parigi e Madrid (+0,1%). In terreno negativo Londra (-0,1%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,1829 a Londra.

I listini del Vecchio continente sono spinti dal comparto informatico (+0,7%), dopo i record del Nasdaq. In rialzo anche le utility (+0,5%) e le auto (+0,3%). In flessione l'energia (-0,7%), con il prezzo del petrolio Wti che scende a 68,61 dollari al barile mentre il Brent cala a 73,06 dollari. Male anche le banche (-0,7%) e le Tlc (-0,1%).

Fari puntati sulle materie prime con l'alluminio che ai massimi da 10 anni a Londra. Il prezzo del metallo sale dell'1,15% a 2.649 dollari al London Metal Exchange. Poco mosso l'oro mentre è in calo il minerale di ferro. (ANSA).