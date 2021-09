Borsa: Europa apre in lieve rialzo, attesa dati inflazione

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Le Borse europee aprono in lieve rialzo dopo i dati sulla manifattura ed i servizi in Cina. Gli investitori restano cauti in attesa dei dati dell'inflazione e della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti. Sullo sfondo resta sempre alta l'attenzione sui contagi da coronavirus e la campagna vaccinale globale mentre si attendono le prossime mosse delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,1825 a Londra.

Avvio in positivo per Francoforte (+0,26%), piatte Londra (-0,01%) e Parigi (+0,08%), Madrid (+0,14%) (ANSA).