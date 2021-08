Bce: Holzmann, iniziare discussione su riduzione aiuti crisi

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - La Bce dovrebbe iniziare "a pensare a come ridurre i programmi speciali" varati contro la crisi pandemica. Lo ha affermato, come riporta la Bloomberg, il governatore della banca centrale austriaca Robert Holzmann, componente del consiglio direttivo della Bce che si riunirà la prossima settimana. "Abbiamo l'opportunità di discutere come chiudere il tema pandemia e focalizzarci sull'inflazione" che sta salendo al ritmo più forte degli ultimi dieci anni. Una crescita giudicata "temporanea" dalla presidente Bce Christine Lagarde con l'istituto centrale che ha mantenuto fino a ora la politica di forti stimoli a sostegno della ripresa europea.

(ANSA).