Ue-19: dopo massimi di luglio cala la fiducia ad agosto

Cala ad agosto 2021 l'indice del sentimento economico (Esi), nell'Ue e nell'area dell'euro (-1,5 punti). Lo rileva la Commissione europea precisando che è sceso dal massimo storico raggiunto a luglio. L'indicatore rimane tuttavia a un livello elevato di 116,5 punti nell'Ue e a 117,5 nell'area dell'euro. Tra le maggiori economie Ue, l'Esi è diminuito in Francia (-4,5) e nei Paesi Bassi (-3,0), e in misura minore, in Italia (-1,9).

Sale invece l'indicatore delle aspettative di occupazione (Eei): +1,0 punti a 112,6 nell'Ue e +1,2 punti a 112,8 nell'area dell'euro, raggiungendo il livello più alto da novembre 2018.