(ANSA) - ROMA, 30 AGO - L'oro è in lieve ribasso questa mattina. Il prezzo spot segna 1.813,59 dollari l'oncia, in calo dello 0,22%.

Segno meno anche per l'argento a 24,05 dollari (-0,25%) e per il platino a 1.010 dollari (-0,24%). (ANSA).