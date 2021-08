Cerved: Cda, rilancio Opa Castor in fascia bassa congruità

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Il consiglio di amministrazione di Cerved ha "preso atto" del rilancio del prezzo dell'Opa di Castor Bidco da 9,5 a 10,2 euro per azione sottolineando che il nuovo prezzo si colloca "nella fascia bassa" del 'range di congruità' indicato dagli advisor finanziari, che va da 10,2 a 14,1 euro per azione. Riguardo poi alla modifica della soglia minima di adesione dal 50 all'80% del capitale di Cerved conferito, il consiglio di amministrazione ritiene che quest'ultima "non appare di per sé sufficiente ad assicurare all'offerente la realizzazione della suddetta fusione" con Ion Capital, cui fa riferimento Castor Bidco. (ANSA).