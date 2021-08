Finiti i bonus per le auto elettriche, nodo rifinanziamento

Sono finiti gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche e le ibride plug-in. E al momento - secondo quanto si apprende - non è previsto un rifinanziamento. In base al portale ad hoc del Mise restano a disposizione invece i fondi per i veicoli a benzina e diesel a basse emissioni di CO2. In sostanza comprare oggi un'auto elettrica usufruendo degli incentivi non è possibile. Prosegue però - spiegano fonti qualificate - un "lavoro responsabile sulla transizione ecologica" in una logica di equilibrio tra "tutela dell'industria e ricadute sociali".

L'impatto della fine degli eco-incentivi per auto elettriche e ibride plug-in potrebbe arrivare fino a 40mila immatricolazioni mancate. Così Francesco Naso, segretario generale Motus-E, associazione che raggruppa tutti gli stakeholder della mobilità elettrica. "Possiamo perdere 20-25mila di veicoli di immatricolato elettrico e altri 15mila di ibride plug-in - spiega Naso - il rischio arriva quindi a un totale di 40mila veicoli. C'è incertezza sul 2022, legata sia alla mancanza degli incentivi che ai problemi con le materie prime e i chip per l'industria; il rischio è che il mercato italiano possa non essere più appetibile".