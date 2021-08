Cloud: Wiz scopre falla e Microsoft corre ai ripari

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Gli hacker non sono tutti cattivi, tra quelli buoni ci sono i 'maghi' della Wiz (da 'wizard' appunto) , una startup nata sotto l'ombrello di Microsoft che si dedica a scovare le falle nei sistemi cloud. Grazie a loro Microsoft ha potuto allertare i clienti di Cosmos, il database di punta del sistema Azure a cui si appoggiano anche big come Cocacola, Exxon-Mobil e Citrix, di una falla nel sistema e li ha sollecitati a cambiare le 'chiavi di accesso' per evitare intrusioni. Microsoft, secondo indiscrezioni di stampa,avrebbe ricompensato i 'maghi' del Cloud con 40mila dollari. (ANSA).