Calcio: Juventus positiva in Borsa (+2%) con addio Ronaldo

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Seduta in rialzo per la Juventus in Piazza Affari nella giornata che dovrebbe segnare l'addio di Cristiano Ronaldo: il titolo della società bianconera, piuttosto mosso, sale del 2% a 0,79 euro, dopo aver toccato un massimo di giornata oltre quota 0,8.

Forti gli scambi: in una seduta molto sottile per ora per la Borsa di Milano, sono passate di mano 12 milioni di azioni, contro i 2,2 milioni della vigilia. (ANSA).