Borsa: Milano piatta, con Europa guarda a segnali dalla Fed

Partenza dell'ultima seduta della settimana in 'surplace' per le Borse europee, con Milano che sale dello 0,1% nell'indice Ftse Mib dopo un avvio in marginale ribasso. Con i primi scambi, restano piatte anche tutte le altre Borse europee, in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che potrebbe dare segnali sui piani della Fed nella riduzione delle misure di stimolo all'economia e soprattutto sull'avvio del taglio negli acquisti di titoli.

Con lo spread tra Btp e Bund che oscilla attorno a quota 107 punti base, nel paniere principale di Piazza Affari qualche acquisto su Banco Bpm e Fineco (+0,9%), piatta Unicredit, fiacca A2a che cede lo 0,5%.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, si muovono poco sopra la parità Mps e Carige, mentre è in rialzo dell'1% piuttosto mossa Cucinelli dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi. Forte la Juventus, che sale del 3% puntando quota 0,8 euro con le ipotesi di un addio a breve di Cristiano Ronaldo.