Borsa: l'Europa si rasserena, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, rasserenano i mercati. In Europa Londra e Francoforte si consolidano in rialzo rispettivamente dello 0,17 e 0,19%, Parigi e Madrid azzerano le perdite e Milano si rafforza in progresso dello 0,34 per cento. (ANSA).