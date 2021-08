Borsa: Asia incerta in attesa di Powell, tiene Shanghai

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico sulla parità nell'ultima seduta della settimana, in attesa del discorso del presidente della Fed Powell al vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole.

La Borsa di Tokyo ha infatti chiuso in calo dello 0,3% con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong si avvia alla conclusione ondeggiando attorno alla parità. Simile l'andamento del listino cinese di Shenzhen, con Shanghai che cresce dello 0,5%.

In rialzo dello 0,1% la chiusura di Seul, poco influenzata anche alla vigilia dalla decisione della Banca centrale coreana di un minimo rialzo dei tassi, tra i primi Paesi rilevanti a muoversi in questo senso. Piatta la chiusura di Sidney.

Sulla parità i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).