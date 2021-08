Petrolio: Wti ancora in calo, scende sotto i 68 dollari

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Prezzi ancora in calo questa mattina per il petrolio. Il Wti americano con consegna ad ottobre perde lo 0,57% e si porta a 67,97 dollari al barile, mentre il Brent quotato a Londra è a 72,0 dollari, in ribasso dello 0,35%.

(ANSA).