Borsa: Tokyo, apertura in leggero aumento (+0,22%)

(ANSA) - TOKYO, 26 AGO - La Borsa di Tokyo apre la seduta in leggero aumento, sostenuta ancora una volta dall'aggiornamento dei record degli indici azionari statunitensi e in generale dall'ottimismo sull'andamento della campagna vaccinale contro il Covid-19 a livello globale. In apertura il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,22% a quota 27,785,95, aggiungendo 61 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, poco sopra a un valore di 110, mentre si svaluta a 129,40 sull'euro. (ANSA).