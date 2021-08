Borsa: Milano debole (-0,1%), ma guadagnano banche e auto

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Prosegue debole la seduta di metà settimana Piazza Affari (-0,1%), con le utility a pesare sul listino principale, da Terna (-3,5%) a Snam (-3,2%) , Italgas (-1,8%), A2a (-1,4%) e Hera (-0,9%), in linea con l'andamento in Europa. Lo stesso vale per i farmaceutici, da Recordati (.-0,7%) a Diasorin (-0,4%). Qualche titolo in rosso anche nell'industria, come Prysmian (-0,3%), male Pirelli (-0,6%), giù Atlantia (-0,4%). In perdita Enel (-0,4%) e Tim (-0,3%).

Guadagnano le banche, a iniziare da Banco Bpm (+2,3%), Unicredit (+1,5%), Bper (+0,5%), Fineco (+0,3%) e Intesa (+0,2%). Si è assestato su un +0,9% Mps, in attesa di conoscere le intenzioni di Unicredit sull'acquisizione di alcuni asset, dopo una volata oltre il +3% a inizio mattina. Lo spread è in salita verso 107 punti, il rendimento del decennale italiano in crescita alo 0,62%. Col greggio che torna a salire (wti +0,33%) a 67,7 dollari al barile e brent (+0,4%) a 71,3 dollari al barile, va bene solo Saipem (+1,4%), mentre perde qualcosa Eni (-0,2%) ed è piatta nell'impiantistica Tenaris (-0,02%). Bene le auto, soprattutto Ferrari (+0,4%), ma anche Stellantis (+0,2%), che accelera sulle auto "intelligenti" con Foxconn.

Tra i titoli a minore capitalizzazione, brillano i tecnologici: rally di Eems (+20,2%) e corrono Softlab (+5,7) e Sit (+5,5%), in controtendenza It Way (-13,8%) e Tiscali (-4,3%). (ANSA).