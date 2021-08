Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,12%) con Banco e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Ha chiuso in lieve rialzo Piazza Affari, allineandosi nel finale all'andamento dei listini Usa e nel resto d'Europa a parte Francoforte (-0,3%). L'indice Ftse Mib ha guadagnato a fine seduta lo 0,12% a 26.060 punti, tra scambi ancora molto estivi per soli 1,55 miliardi di euro di controvalore. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi fino a 108,6 punti base con il rendimento in crescita allo 0,661%. Non ne hanno sofferto però Banco Bpm (+3,49%) e Unicredit (+3,14%), protagoniste entrambe dell'imminente stagione di operazioni tra banche. La prima solamente indicata dagli operatori, la seconda invece attualmente impegnata nella due diligence per l'acquisizione di Mps (+1,3%). Bene anche Bper (+2,09%), cauta invece Intesa (+0,42%).

Sotto pressione gli operatori di rete dell'energia, da Terna (-3,85%) a Snam (-3,36%) e Italgas (-2,32%), dopo un report degli analisti di Rbc che sostengono che gli attuali prezzi di borsa non riflettano il rischio legato all'attività regolata. In calo anche Recordati (-1,34%), più cauta invece Diasorin (-0,32%), in linea con l'andamento dei rivali europei. In modesto rialzo Stellantis (+0,23%), bene invece Cnh (+1,8%), dopo un report degli analisti di Bloomberg, che prevedono acquisti aggiuntivi fino a 38 milioni di dollari nel settore dei mezzi da cantiere negli Usa per effetto del piano infrastrutturale da 1,200 miliardi di dollari del presidente Joe Biden. Cauti rialzi per Poste (+0,3%) ed Stm (+0,42%), segno meno invece per Exor (-0,14%), Enel (-0,35%), Tim (-0,47%), Atlantia (-0,41%) e Leonardo (-0,52%).

Il rialzo delle quotazioni del greggio (Wti +0,68% a 68 dollari secchi al barile) dopo il calo delle scorte settimanali Usa non ha giovato tanto a Eni (+0,12%) quanto a Saipem (+1,39%). Debole la Juventus (-0,78%), che si prepara a lanciare un aumento di capitale da 400 milioni, peraltro atteso dal mercato dopo le decisioni del Cda dello scorso 30 giugno. Sprint di Seco (+4,04%), quotata sul segmento Star dallo scorso mese di maggio, partner strategico di Olivetti, il cui prezzo obiettivo è stato alzato a 4,75 euro per azione dagli analisti di Mediobanca. (ANSA).