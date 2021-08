Borsa: Europa indecisa, bene le banche e le compagnie aeree

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Vanno in ordine sparso le principali Borse europee, con cauti rialzi per Londra (+0,4%), Madrid (+0,2%) e Parigi (+0,1%), mentre è in lieve calo Francoforte (-0,1%), con l'indice Ifo, che misura la fiducia fra le imprese tedesche, calato ad agosto più di quanto atteso dagli analisti, attestandosi a 99,4 punti, dai 100,7 (il dato è stato rivisto) del mese precedente. Gli analisti si attendevano un calo a 100,4 punti. Qualche perdita anche a Milano (-0,1%), con lo spread a 105,5 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,59%. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti e i dati sulle scorte e produzione di petrolio. In calo l'oro (-0,5%) a 1.794 dollari l'oncia. In netto rialzo il minerale di ferro (+2,8%) a 810 dollari la tonnellata e il rame (+1,1%) a 9.376 dollari la tonnellata.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%. Sono forti i tecnologici, a partire da Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (+2,9%) e Nokia (+1,2%). Tra i beni voluttuari con l'estate e le vacanze spiccano la ristorazione e gli hotel, a iniziare da Evolution (+3%), Kindred (+2,1%) e Flutter Entertainment (+2%). Bene la maggioranza delle banche, iniziando da Virgin Money (+2,9%) e Standard Chartered (+1,6%). Nei trasporti sono in forma le compagnie aeree, in particolare Ryanair (+1,5%) e Wizz Air (+1,4%). Deboli i petroliferi, a partire da Galp (-1,3%) e Polski Koncern (-0,7%), con eccezioni come Neste Oyj (+0,1), co greggio in calo (wti -0,5%) a 67,2 dollari al barile. (ANSA).