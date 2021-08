Inps: a luglio 1,37 mln famiglie con Rdc, 754 mln spesa

Sono oltre 1,37 milioni le famiglie che hanno ricevuto a luglio il Reddito o la pensione di cittadinanza per oltre tre milioni (3.071.475) di persone coinvolte. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul Reddito sottolineando che l'importo medio a famiglia è stato di 548,59 euro per una spesa di 754,8 milioni, sui massimi degli ultimi mesi (a giugno è stata aggiornata a 755 milioni). Tra gennaio e luglio 2021 sono stati 1.655.343 i nuclei familiari che hanno ricevuto almeno una mensilità del sussidio per 3,7 milioni di persone coinvolte (547,72 euro l'importo medio).

A Napoli sono 182.305 i nuclei familiari che a luglio hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, un numero superiore ai nuclei percettori dell'intera Lombardia (107.890) sommati con quelli del Veneto (74.213). Le famiglie napoletane con il sussidio prendono in media 644,77 euro mentre la media nazionale è di 548,59 euro. La media del sussidio al Nord è di 476,32 euro.