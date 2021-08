Borsa:l' Europa si muove cauta, Milano inverte a -0,14%

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee si muovono in cauto rialzo con l'eccezione di Milano che inverte la rotta (Ftse Mib -0,14%) ma tiene i 26mila punti. Sotto la lente resta il Covid anche se gli investitori sembrano più ottimisti sul successo della campagna vaccinale dopo l'approvazione definitiva del vaccino della Pfizer da parte della Fda.

L'attenzione è però soprattutto sul meeting di Jackson Hole, tra giovedì e sabato, dal quale sono attesi segnali importanti sui tempi di riduzione degli attuali programmi di acquisto di titoli.

Per la giornata indicazioni sono già arrivate dalla Germania con il Pil rivisto al rialzo. Sempre sul fronte macro nel pomeriggio, in una seduta con pochi dati, è atteso dagli Stati Uniti il dato sulla vendita di case nuove. Per quanto riguarda l'Europa l'indice d'area, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con l'evidenza dei titoli legati alle vendite al dettaglio e all'informatica.

Tra le singole Piazze Londra segna un +0,04%, Parigi un +0,26%, Francoforte un +0,2%. Milano si appiattisce con le vendite su Nexi (-1,15%) e Banco Bpm (-1,07%). In luce Leonardo (+1,18%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 105 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,57%. In rialzo il petrolio con il Wti a 66 dollari al barile.

Mentre fronte cambi l'euro è in calo sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1737 sul biglietto verde. (ANSA).