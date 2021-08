Borsa: Milano +0,23% con Leonardo, Recordati, Stellantis

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - La Borsa di Milano, così come le altre Piazze europee, procede cauta nei primi scambi. Il Ftse Mib registra un marginale +0,23% ma resiste sopra i 26mila punti.

Tra i titoli in evidenza Recordati (+0,88%), Leonardo (+1%) e Stellantis (+0,8%). Quest'ultima ha siglato l'accordo di joint venture con Foxconn da cui nasce Mobile Drive. Tra i bancari Unicredit che prosegue la due diligence su Mps (-0,18%) resta sopra i 10 euro (10,4). Per il resto è debole Exor (-0,28%). Tra i peggiori del listino principale Amplifon (-0,65%) e Nexi (-0,76%). Lo spread tra Btp e Bund viaggia a 105,5 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,577%. (ANSA).