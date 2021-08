Borsa: Europa pareggia sul finale,guarda a crescita economia

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse in Europa chiudono poco variate, a fine seduta l'ottimismo sulla crescita economica ha fatto da contrappeso alle preoccupazioni per la variante Delta del Covid-19 e una potenziale riduzione dello stimolo monetario.

L'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso con un calo inferiore dello 0,1%, Londra ha invertito rotta sul finale chiudendo in rialzo dello 0,24% insieme a Francoforte che ha guadagnato lo 0,33%, Parigi ha ridotto il calo allo 0,28%, Madrid allo 0,22% e Milano ha ripianato il calo (-0,07%).

I minerari sono i titoli cresciuti di più in scia al rialzo dei minerali ferrosi, e anche i viaggi e le case automobilistiche sono stati tra i migliori. I settori dell'assistenza sanitaria, della cura della persona e degli immobili sono stati tra i peggiori.

Tuttavia, le azioni europee sono sulla buona strada per un settimo mese di guadagni, la serie di guadagni più lunga dal 2013, e vicine a riconquistare un record. I dati dell'indice dei responsabili degli acquisti lunedì hanno mostrato una crescita continua nei settori manifatturiero e dei servizi, anche se mancano alcune previsioni elevate, mentre le statistiche di martedì hanno mostrato che l'economia tedesca è cresciuta più veloce di quanto inizialmente riportato nel secondo trimestre.

