Borsa: Asia ancora positiva, Europa verso rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Ancora una seduta positiva per le Borse di Asia e Pacifico con l'evidenza soprattutto di Hong Kong che a scambi in corso sale dell'1,64%. Più contenuta Shenzhen (+0,6%) mentre Shanghai segna un +0,96%: Tokyo ha chiuso a +0,87%.

Sui listini resta l'attenzione al Covid e alla sua variante Delta. Gli investitori sono comunque più ottimisti sul successo della campagna vaccinale dopo l'approvazione definitiva del vaccino della Pfizer da parte della Fda. Ma il focus è sul meeting di Jackson Hole di giovedì che dovrebbe segnare il cambio di direzione della politica economica americana.

Futures positivi tanto in Europa quanto negli Stati Uniti.

Sul fronte macro tra i pochi spunti di giornata il Pil tedesco che nel secondo trimestre è stato rivisto al rialzo. Nel pomeriggio è atteso il dato sulla vendita di case nuove negli Stati Uniti, che resta comunque un segnale importante sulla salute del portafoglio delle famiglie. (ANSA).