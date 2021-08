Oro: in rialzo a 1.786 dlr, attesa per Jackson Hole

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Oro in rialzo sui mercati asiatici, con gli occhi degli investitori puntati sul tradizionale appuntamento annuale della Fed a Jackson Hole al via venerdì. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.786,74 dollari l'oncia (+0,3%). In progresso anche argento e platino, mentre il palladio arretra del 2% dopo il peggior calo settimanale dal marzo 2020. (ANSA).