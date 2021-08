Borsa: Milano solida con Europa in attesa di Jackson Hole

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Prima giornata della settimana positiva per Piazza Affari e le principali Borse europee: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dello 0,49% a 26.046 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,63% a quota 28.628.

Anche gli altri mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso generalmente in lieve aumento: Londra in rialzo dello 0,3%, Parigi dello 0,8% e Francoforte più cauta in crescita finale dello 0,2%.

Oltre ad aver guardato agli indici Pmi dell'Eurozona, gli operatori attendono il vertice tra banchieri centrali di Jackson Hole, che inizierà giovedì ma dal quale potranno venire altri segnali sui tempi di riduzione degli attuali programmi di acquisto di titoli. Insomma il temuto 'tapering' influenza per ora i mercati più di tutto e in Piazza Affari il titolo che si è mosso meglio è stato Moncler, in aumento del 2,9% a 55,5 euro in scia al recupero del settore del lusso.

Bene anche Nexi (+2,8%), con Amplifon e Unipol in crescita del 2,3%. Acquisti su Saipem (+2,2%) trainata dal recupero del prezzo del petrolio, mentre tra i bancari il migliore è stato Bper salito del 2,1% finale, con Unicredit forte in aumento dell'1,9%. Nel paniere principale della Borsa milanese pochi i titoli chiaramente in negativo, con l'eccezione di Enel, scesa del 2,1% finale. (ANSA).