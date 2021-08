Borsa: fino a giugno cedole mondiali oltre 471miliardi dollari

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Tra aprile e giugno i dividendi delle società quotate in Borsa hanno raggiunto quota 471,7 miliardi di dollari (402,07 miliardi di euro), il 26,3% in più che nel 2020 e solo il 6,8% in meno rispetto al 2019, l'ultimo anno prima della pandemia da Covid 19. E' quanto afferma il gestore di fondi Janus Henderson al quotidiano economico francese La Tribune. Secondo il gestore "la ripresa dei dividendi mondiali è avvenuta in particolare nel secondo trimestre dell'anno" a fronte di un calo del 20% nell'analogo periodo del 2020. Per l'intero esercizio 2021 le stime di Henderson salgono da 1.360 (1,159,24 miliardi di euro) a 1.390 miliardi di dollari (1.184,21 mld euro), pari a "solo il 3% in meno del picco che ha preceduto la pandemia" ed al 10,7% in più rispetto al 2020. La parte del leone l'ha fatta l'Europa, dove i dividendi sono saliti del 66,4%. Segue il Regno Unito (+60,9%), mentre il Giappone (+0,4%) e il Nord America (+5%) sono rimasti al palo. (ANSA).