Borsa: Europa tiene con futures Usa e greggio, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 23 AGO - Resistono le principali borse europee a fine mattinata dopo una sbandata a seguito degli indici Pmi tedeschi non allineati alle stime degli analisti, a differenza di quelli francesi. Parigi (+0,85% è la migliore davanti a Milano (+0,55%), Madrid (+0,48%), Londra (+0,45%) e Francoforte ( +0,18%), fanalino di coda. Positivi i futures Usa, in attesa degli indici Pmi d'Oltreoceano e in vista del tradizionale summit di fine agosto della Fed a Jackson Hole, al quale partecipano i banchieri centrali di tutto il mondo.

Positivi gli automobilistici Ferrari (+0,83%), Stellantis (+0,75%), Daimler (+0,54%) e Porsche (+1,34%), la holding a monte della catena di controllo di Volkswagen (+0,72%), che sembrano aver archiviato il problema della carenza di microchip.

Rialzi proprio per i produttori di questi ultimi, da Nordic Semiconductor (+3,4%) ad Asm (+1,1%) e Infineon (+0,8%), più cauta invece Stm (+0,34%).

Il rialzo del greggio (Wti +2,96% a 63,98 dollari al barile) didisceso però sotto i 64 dollari al barile, spinge Bp (+2,9%), Shell (+1,7%), TotalEnergies (+1,25%) ed Eni (+1,37%). In campo bancario salgono Credit Agricole (+2,13%), SocGen (+1,9%), Bnp (+1,46%), Santander (+1,37%) e Barclays (+1,13%). Lo spread tra Btp e Bund tedeschi risalito a quota 106,4 punti, con il rendimento in rialzo di 5,1 punti allo 0,595% non ostacola gli acquisti su Unicredit (+2,1%), Bper (+1,71%) e Banco Bpm (+1,54%). Più cauta Mps (+0,6%), che restiste dopo la smentita delle ipotesi di un aumento di capitale da 3 miliardi per concludere la fusione con Unicredit. (ANSA).