Mps: nessuna iniziativa per aumento capitale da 3 miliardi

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - "Con riferimento a notizie di stampa che riferiscono di un potenziale aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo di 3 miliardi, la banca, su richiesta della Consob, precisa che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcun riscontro in iniziative attivate". Lo afferma Mps in una nota.

La banca "segnala che stanno, invece, proseguendo le attività di due diligence da parte di UniCredit, in coerenza con il comunicato stampa da quest'ultima diffuso in data 29 luglio", conclude Mps. (ANSA).